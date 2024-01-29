Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Учительница российской школы попыталась поджечь два класса


29.01.2024   11:17


В Чебоксарах 46-летняя учительница начальных классов пыталась поджечь школу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, женщина пришла в учебное заведение и подожгла два класса. Происходящее заметил охранник — он вызвал полицию. Кроме того, учительница записала видео, дискредитирующее Российскую армию, и отправила его в родительский чат.

Россиянку задержали. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее стало известно, что в Самарской области 15-летнего местного жителя заподозрили в приготовлении к поджогу школы. Подросток изготовил самодельное оружие и купил зажигательную смесь.


Лента.ру
Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна