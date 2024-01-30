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Граждане Грузии и России вместе воровали духи в Германии
30.01.2024 14:54
Гражданин Грузии и гражданин России задержаны в Германии — по данным местной полиции, вместе они украли духи и кремы для тела в одном из парфюмерных магазинов Гамбурга.
На кражу отреагировала служба безопасности магазина. Во внутренних карманах курток задержанных был обнаружен парфюм на сумму до тысячи долларов.
Дело возбуждено по двум статьям: по факту кражи и за нелегальное пребывание в Германии.
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