

Граждане Грузии и России вместе воровали духи в Германии

30.01.2024 14:54





Гражданин Грузии и гражданин России задержаны в Германии — по данным местной полиции, вместе они украли духи и кремы для тела в одном из парфюмерных магазинов Гамбурга.



На кражу отреагировала служба безопасности магазина. Во внутренних карманах курток задержанных был обнаружен парфюм на сумму до тысячи долларов.



Дело возбуждено по двум статьям: по факту кражи и за нелегальное пребывание в Германии.



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