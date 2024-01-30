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Грузия пресекла ввоз 20 тонн зараженного картофеля из России
30.01.2024 15:18
В РФ вернули более 20 тонн зараженного картофеля, сообщает Служба доходов Минфина Грузии. Погруженный автомобиль осмотрели на КПП «Верхний Ларс» и был проведен лабораторный анализ проб овоща.
«Автомобиль, груженный картофелем, подлежит возврату в страну-экспортер. На таможенном пункте пропуска «Казбеги» Налоговой службы Министерства финансов было приостановлено движение транспортного средства, груженного продовольственным картофелем, прибывшего из Республики Россия», — сказано в заявлении ведомства.
Сообщается, что лабораторный анализ, проведенный на границе, подтвердил «наличие карантинных вредителей в 20,91 тонне картофеля».
«В соответствии с постановлением правительства Грузии от 20 сентября 2019 года №463, эти товары подлежали возврату в страну-экспортер», — подчеркнуто в сообщении Службы доходов Грузии.
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