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Технические работы проведут на канатной дороге, соединяющей проспект Чавчавадзе и Черепашье озеро
30.01.2024 19:47
На канатной дороге, соединяющей проспект Чавчавадзе и Черепашье озеро проведут Технические работы. Об этом сообщает мэрия Тбилиси.
«На канатной дороге, соединяющей проспект Чавчавадзе и Черепашье озеро, будут проведены технические работы.
В связи с этим 31 января канатная дорога возобновит работу с 17:00 вместо 10:00 и будет обслуживать пассажиров в обычном режиме до 22:00.
Тбилисская транспортная компания приносит извинения за причиненные неудобства», — говорится в сообщении.
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