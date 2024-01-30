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Технические работы проведут на канатной дороге, соединяющей проспект Чавчавадзе и Черепашье озеро


30.01.2024   19:47


На канатной дороге, соединяющей проспект Чавчавадзе и Черепашье озеро проведут Технические работы. Об этом сообщает мэрия Тбилиси.

«На канатной дороге, соединяющей проспект Чавчавадзе и Черепашье озеро, будут проведены технические работы.

В связи с этим 31 января канатная дорога возобновит работу с 17:00 вместо 10:00 и будет обслуживать пассажиров в обычном режиме до 22:00.

Тбилисская транспортная компания приносит извинения за причиненные неудобства», — говорится в сообщении.


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