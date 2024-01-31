Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Департамент по надзору за окружающей средой выявил нарушения в 28 пробах, взятых на 100 автозаправках


31.01.2024   12:32


Сотрудники Департамента по надзору за окружающей средой Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства проверили качество автомобильного топлива с целью снижения и превенции выбросов вредных веществ в воздух.

По сообщению Департамента по надзору за окружающей средой, на 100 автозаправочных станциях по всей стране было взято 80 проб дизельного топлива и 20 проб автомобильного бензина.

В результате лабораторных исследований нарушения были выявлены в 28 пробах. Качество топлива не соответствовало установленным законом нормам в 25 пробах дизельного топлива и трех пробах бензина. В 12 пробах было нарушено содержание серы, в 10-ти пробах наблюдалось несоответствие установленной норме температуры детонации в закрытом тигеле. В некоторых случаях были нарушены одновременно несколько параметров.

Согласно сообщению Департамента по надзору за окружающей средой, сотрудники ведомства составили в отношении правонарушителей соответствующие протоколы об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составляет более 2 млн. лари. Материалы дела направлены в соответствующие суды для дальнейшего рассмотрения.

«Департамент регулярно осуществляет контроль качества топлива на АЗС, чтобы минимизировать потребление некондиционного топлива, что, в свою очередь, существенно снижает выбросы вредных веществ в воздух», — заявляют в ведомстве.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна