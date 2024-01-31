

Департамент по надзору за окружающей средой выявил нарушения в 28 пробах, взятых на 100 автозаправках

31.01.2024 12:32





Сотрудники Департамента по надзору за окружающей средой Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства проверили качество автомобильного топлива с целью снижения и превенции выбросов вредных веществ в воздух.



По сообщению Департамента по надзору за окружающей средой, на 100 автозаправочных станциях по всей стране было взято 80 проб дизельного топлива и 20 проб автомобильного бензина.



В результате лабораторных исследований нарушения были выявлены в 28 пробах. Качество топлива не соответствовало установленным законом нормам в 25 пробах дизельного топлива и трех пробах бензина. В 12 пробах было нарушено содержание серы, в 10-ти пробах наблюдалось несоответствие установленной норме температуры детонации в закрытом тигеле. В некоторых случаях были нарушены одновременно несколько параметров.



Согласно сообщению Департамента по надзору за окружающей средой, сотрудники ведомства составили в отношении правонарушителей соответствующие протоколы об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составляет более 2 млн. лари. Материалы дела направлены в соответствующие суды для дальнейшего рассмотрения.



«Департамент регулярно осуществляет контроль качества топлива на АЗС, чтобы минимизировать потребление некондиционного топлива, что, в свою очередь, существенно снижает выбросы вредных веществ в воздух», — заявляют в ведомстве.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





