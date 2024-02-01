

Реабилитация станций метро «Варкетили» и «Авлабари» завершится в конце лета - Каладзе

01.02.2024 16:06





«Реабилитация станции метро «Варкетили» завершится к концу лета этого года», — заявил мэр столицы Каха Каладзе.



По его словам, ни одна компания в течение определенного времени не выражала желания реабилитировать данную станцию ​​метро, ​​из-за чего процесс затянулся.



«На станции метро «Варкетили» проводятся работы. Наверное, никто не хотел брать на себя ответственность за реализацию столь важного проекта, однако была найдена компания, которая в настоящее время выполняет работы, и реабилитация завершится к концу лета», — сказал Каха Каладзе.



Что касается станции метро «Авлабари», по словам мэра Тбилиси, возникла необходимость внесения изменений в первоначальный проект, поскольку вестибюль станции метро был демонтирован.



«Вестибюль находился в очень тяжелом состоянии. Вообще, при любом реабилитационном проекте проблема в том, что никто не знает, что на самом деле происходит, какова ситуация на месте. Когда работы ведутся непосредственно, мы сталкиваемся с огромными проблемами. Если не возникнет дополнительных проблем, реабилитация станции метро «Авлабари» завершится летом», — заявил Каладзе.







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