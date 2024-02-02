

В результате ДТП в Грузии в 2023 году погибли 442 человека, пострадали – 7 310

02.02.2024 10:52





В результате дорожно-транспортных происшествий в Грузии в 2023 году погибли 442 человека, а пострадали – 7 310.



По информации МВД Грузии, в прошлом году, в соответствии с Уголовным кодексом, в стране произошло 5 594 дорожно-транспортных происшествия, большая часть из них зафиксирована в столице.



Вероятными причинами дорожно-транспортных происшествий являются превышение скорости, вождение в нетрезвом виде, пересечение встречной полосы движения или нарушение правил обгона, нарушение правил перемещения через пешеходный переход, несоблюдение дистанции и другие нарушения правил дорожного движения.



Что касается видов дорожно-транспортных происшествий, то, по статистическим данным МВД, больше всего – 1 855 ДТП произошло с участием движущихся транспортных средств, в ходе которых 104 человека погибли и 2 898 пострадали. Кроме того, за тот же период зафиксировано 1 638 случаев наездов на пешеходов, в результате которых 95 человек погибли и 1 665 получили ранения.



Для справки, в 2022 году, согласно Уголовному кодексу, в стране произошло 5 469 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 430 человек, а пострадали – 7 517.





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