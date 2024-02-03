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На участке Гудаури-Коби запрещено движение прицепного и полуприцепного автотранспорта
03.02.2024 10:44
В связи со сложными метеорологическими условиями (метель и ограниченная видимость) на участке Гудаури (Поста)-Коби автодороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларси (граница с Российской Федерацией) запрещено движение прицепного и полуприцепного автотранспорта, сообщает Департамент дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
По информации ведомства, движение для остальных видов автотранспорта свободное.
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