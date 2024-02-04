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С 5 по 8 февраля в Грузии ожидаются осадки, преимущественно в виде снега
04.02.2024 13:38
По информации Национального агентства по охране окружающей среды, с 5 по 8 февраля в Грузии ожидаются осадки, преимущественно в виде снега, местами — сильные (в основном в западной части страны), туман, в горных регионах метель, гололедица на дорогах, существует опасность схода лавин, обмерзания ЛЭП, на море возможен сильный шторм до 6 баллов.
По прогнозам синоптиков, 6 февраля подует сильный ветер.
«Из-за обильного снегопада, плохой видимости, метели, гололеда и лавиноопасности возможно ограничение движения на отдельных участках автодорог.
Ожидаемые обильные осадки на реках Западной Грузии могут вызвать значительное повышение уровня воды, а также возникновение и активизацию оползнево-селевых процессов в холмистой местности», — отмечается в информации Национального агентства по охране окружающей среды.
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