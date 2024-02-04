

Суд избрал обвиняемым по делу о колл-центрах меру пресечения в виде заключения под стражу

04.02.2024 21:21





Тбилисский городской суд избрал всем семерым задержанным по делу о колл-центрах меру пресечения в виде заключения под стражу.



Такое решение принял судья Александр Иашвили.



Задержанные не признают своей вины, а сторона обвинения утверждает, что стандарт доказательности в деле достаточно высок.



В частности, адвокат одного из обвиняемых Гаги Мосиашвили отмечает, что материалы дела однозначно подтверждают, что находящееся под его защитой лицо не причастно к этому уголовному делу.



По заявлению же прокурора по делу Михаила Садрадзе, роль абсолютно всех обвиняемых четко определена в представленных суду доказательствах.



Для справки, в рамках проводимого совместно с европейскими коллегами расследования против транснациональных мошеннических колл-центров 3 февраля прокуратура Грузии задержала семерых членов организованной преступной группы по обвинению в устройстве и организации мошеннических колл-центров.



В рамках мероприятий осуществлены обыски в расположенных на различных локациях в Тбилиси т.н. мошеннических колл-центрах, а также - десятков лиц, их домов, машин и рабочих мест. Были изъяты сотни электронных устройств, документов и крупная сумма наличных денег. Электронная информация истребована с десятков объектов.



Проведенным расследованием установило, что деятельность членов организованной группы включала создание компаний в Грузии, а также – устройство и организацию т.н. мошеннических колл-центров.



Чтобы обеспечить отлаженную работу колл-центров, члены группы создавали электронные торговые платформы с различными фирменными названиями, использовали веб-сайты, чтобы создать впечатление надежных инвестиционных компаний, и предлагали жертвам различные виды выгодных финансовых сделок. В последствии они обманом завладевали крупными суммами денег потерпевших и отмывали их.



Таким путем члены ОПГ мошеннически завладели несколькими миллионами швейцарских франков, принадлежащими гражданам Швейцарской Конфедерации. А в дальнейшем, чтобы придать законный вид деньгам, приобретенным обманным путем, они разместили указанные средства на счетах в банках, находящихся под их собственным контролем, и включили их в экономический оборот, в том числе посредством приобретения недвижимости.



Недвижимое и движимое имущество на сумму до 5 миллионов лари, находящееся в собственности обвиняемых, следствием арестовано, что не даст им возможности распоряжаться этим имуществом в дальнейшем или скрыть его.



Задержанным предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денег, совершенных организованной группой, что карается лишением свободы на срок от 9 до 12 лет.





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