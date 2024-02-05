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В Грузии задержан мужчина обвиняемый в изнасиловании дочери
05.02.2024 18:06
В Грузии задержан мужчина обвиняемый в изнасиловании дочери. По информации МВД, инцидент произошел в одном из муниципалитетов Западной Грузии.
По данным Netgazeti, о произошедшем стало известно после того, как несколько дней назад у пострадавшей произошли преждевременные роды. Плод погиб.
Мужчина помещен под стражу в качестве меры пресечения. Расследование возбуждено по статье 137 УК Грузии, подразумевающей изнасилование члена семьи. За это преступление грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.
Первоначально информацию о произошедшем опубликовало «Радио Свобода».
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