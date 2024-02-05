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В Грузии задержан мужчина обвиняемый в изнасиловании дочери


05.02.2024   18:06


В Грузии задержан мужчина обвиняемый в изнасиловании дочери. По информации МВД, инцидент произошел в одном из муниципалитетов Западной Грузии.

По данным Netgazeti, о произошедшем стало известно после того, как несколько дней назад у пострадавшей произошли преждевременные роды. Плод погиб.

Мужчина помещен под стражу в качестве меры пресечения. Расследование возбуждено по статье 137 УК Грузии, подразумевающей изнасилование члена семьи. За это преступление грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

Первоначально информацию о произошедшем опубликовало «Радио Свобода».


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