

В Рустави планируется открытие лечебного психиатрического учреждения для осужденных

05.02.2024 18:47





Планируется открытие в Рустави лечебного психиатрического стационара для осужденных с проблемами психического здоровья, рассчитанного на 80 пациентов, также запланировано строительство новой психиатрической клиники в тбилисском районе ТЭВЗ, - об этом сообщил кандидат в министры здравоохранения Зураб Азарашвили на совместном заседании парламентских комитетов.



По его словам, забота о психическом здоровье – еще одно важное направление, над которым активно работает министерство.



«Еще одно важное направление, над которым мы активно работаем, это забота о психическом здоровье. Среди целей, которые ставит Центр психического здоровья и превенции наркомании, в первую очередь – диверсификация деятельности и максимальное расширение географического ареала, что сделает более доступными жизненно важные медицинские сервисы. Планируется открытие в Рустави лечебного стационарного психиатрического учреждения для осужденных с проблемами психического здоровья, рассчитанного на 80 пациентов, также запланировано строительство новой психиатрической клиники на ТЭВЗе», - сообщил Азарашвили.





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