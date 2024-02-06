

Сильный ветер и наводнение создали проблемы в регионе Самегрело-Земо-Сванети

06.02.2024 12:09





Сильный ветер и наводнение создали проблемы в регионе Самегрело-Земо-Сванети. В Мартвили ветер сорвал крышу с многоквартирного дома, а также – с нескольких частных домов в Чхороцку и Цаленджихе.



Сильный ветер повредил и крышу публичной школы в селе Рухи Зугдидского муниципалитета, где учебный процесс был прерван. Поздно ночью дороги были очищены от деревьев, сломанных ветром. На данный момент части сел не подается электричество и ведутся восстановительные работы.



В Анаклии произошло наводнение. Река Ингури вышла из русла и затопила 7 семей, проживающих недалеко от побережья.



Что касается Местии, то в направлении Джвари-Местиа запрещено движение всех видов транспорта. Ночью из района были эвакуированы 19 граждан, застрявших из-за схода лавины.



Государственный поверенный Георгий Гугучия и мэры региона на местах знакомятся с обстановкой в проблемных районах. Все коммунальные службы региона работают в экстренном режиме.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





