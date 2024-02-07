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Губернатор Имерети: Сошла очень большая масса земли, накрывшая 4 дома, ищем 6 человек
07.02.2024 11:09
В селе Нергети муниципалитета Багдати продолжаются поисково-спасательные работы. На данный момент спасатели ищут 6 человек.
Как сообщил в беседе с журналистами государственный поверенный в Имерети Звиад Шаламберидзе, сошла очень большая масса земли, под которую попали четыре жилых дома.
«Произошла огромная трагедия, и в первую очередь я хотел бы выразить соболезнования членам семьи погибших. Факт, что сорвалась очень большая земляная масса и накрыла 4 жилых дома.
Изначально мы искали 10 человек. По данным к этому времени, жив 1 человек, к сожалению, мы нашли 3 тела, поиски остальных 6 продолжаются. Мобилизована вся необходимая техника, которая может работать на этой локации, живая сила и, конечно, мы продолжаем работу», - сказал Шаламберидзе.
Для информации, поздно ночью в селе Нергети Багдатского муниципалитета сошел оползень. По данным МВД, под земляную массу попали 4 жилых дома. Спасатели обнаружили 3 тела, одного человека удалось спасти. На данный момент ищут еще 6 человек.
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