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В Багдатском муниципалитете продолжаются поиски 5 человек
07.02.2024 11:58
На данный момент в результате интенсивных поисково-спасательных действий обнаружены тела четырех человек. Продолжается операция по поиску 5 пропавших, - об этом сообщил глава Службы управления чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили, рассказывая о ситуации в селе Нергети Багдатского муниципалитета.
По его словам, сошла очень большая масса и предстоит освободить от земельной массы около 70%.
«На данный момент в результате интенсивных поисково-спасательных действий обнаружено 4 тела. Продолжаются мероприятия по поиску 5 пропавших. В работу включены более 200 пожарных-спасателей, кинологическая группа, мобилизуется дополнительная техника, и мы продолжим интенсивно работать, пока не будут найдены все. От земельной массы предстоит освободить около 70%, сорвалась очень большая масса, склон горы. С большой вероятностью, должны закончить работы до конца дня. Не будет необходимости добавлять живую силу», - сказал Мгебришвили.
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