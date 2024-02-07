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В результате сильных дождей и разлива реки Шола в Хашури затоплено несколько улиц
07.02.2024 12:48
В Хашури в результате сильных дождей и разлива реки Шола затоплено несколько улиц.
Как говорят местные жители, особенно плохая ситуация на Имеретинской, Ломоурской и Кипианской улицах.
Вода попала на первые этажи жилых домов, был также затоплен рынок Хашури.
На месте работают представители спасательной службы, идет откачка воды.
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