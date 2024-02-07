

В результате сильных дождей и разлива реки Шола в Хашури затоплено несколько улиц

07.02.2024 12:48





В Хашури в результате сильных дождей и разлива реки Шола затоплено несколько улиц.



Как говорят местные жители, особенно плохая ситуация на Имеретинской, Ломоурской и Кипианской улицах.



Вода попала на первые этажи жилых домов, был также затоплен рынок Хашури.



На месте работают представители спасательной службы, идет откачка воды.





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