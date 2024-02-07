

Из-за непогоды на различных участках автодорог введён особый режим движения

07.02.2024 12:54





Департамент автомобильных дорог сообщает о текущей ситуации на дорогах Грузии.



По данным ведомства, все соответствующие службы мобилизованы, дороги интенсивно чистятся 24 часа в сутки и используется техническая соль.



«По данным Национального агентства охраны окружающей среды, на участке Гудаури (Поста)-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс высокий уровень лавинной опасности, в связи с чем на указанном участке запрещено движение всех видов автотранспорта. По данным Национального агентства охраны окружающей среды, движение на участке Млета-Гудаури будет осуществляться без остановок. Также из-за обильных снегопадов и опасности схода лавин запрещено движение всех видов транспортных средств на участке км 30-км 193 (Джвари-Ласдили) автомобильной дороги Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили.



Из-за оползней, образовавшихся в результате интенсивных осадков, запрещены все виды движения на автомобильной дороге международного значения Ахалкалаки-Карцахи, автомобильной дороге внутреннего значения Ничбиси-Дидгори-Диди Тонети и участке км90-км112 (граница Ниноцминда-Армения) автомобильной дороги Ахалцихе-Ниноцминда» — говорится в информации.







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