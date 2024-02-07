

Агентство окружающей среды связывает оползень в селе Нергеети с обильными атмосферными осадками, выпавшими 5-6-7 февраля

07.02.2024 16:53





По данным Национального агентства окружающей среды, зарождение и активизация оползневого процесса в селе Нергеети Багдатского муниципалитета в основном связано с обильными атмосферными осадками, выпавшими 5-6-7 февраля.



Согласно распространенной информации, по данным метеостанций в Кутаиси, Зестафони и Дими, количество атмосферных осадков составило 80-100 мм, что составляло 50-80% климатической нормы февраля.



«Наряду со сложными тектоническими и морфологическими условиями, зарождение и активизация оползневого процесса в основном связаны с обильными атмосферными осадками, выпавшими 5-6-7 февраля. В частности, по данным метеостанций в Кутаиси, Зестафони и Дими, количество выпавших атмосферных осадков составило 80-100 мм, что составляло 50-80% климатической нормы февраля.



Оползень полностью разрушил 4 жилых дома и перекрыл центральную автодорогу, проходящую через правый склон у реки Ханисцкали. Произошла большая трагедия, оползень повлек жертвы - 4 человека погибли, поисково-спасательные работы продолжаются в отношении 5 человек», - говорится в информации.





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