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В оползневой зоне в селе Нергеети найдено тело еще одного – пятого человека
07.02.2024 18:44
В Багдатском муниципалитете, где произошел оползень, найдено еще одно тело. Об этом сообщает «Интерпрессньюс».
Извлечение из-под оползня пятого тела подтверждают в Службе управления чрезвычайными ситуациями.
По их же информации, продолжаются мероприятия по поиску 4 пропавших.
Для информации, поздно ночью в селе Нергеети Багдатского муниципалитета сошел оползень.
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