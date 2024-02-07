

В оползневой зоне в селе Нергеети найдено тело еще одного – пятого человека

07.02.2024 18:44





В Багдатском муниципалитете, где произошел оползень, найдено еще одно тело. Об этом сообщает «Интерпрессньюс».



Извлечение из-под оползня пятого тела подтверждают в Службе управления чрезвычайными ситуациями.



По их же информации, продолжаются мероприятия по поиску 4 пропавших.



Для информации, поздно ночью в селе Нергеети Багдатского муниципалитета сошел оползень.





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