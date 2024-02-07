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В оползневой зоне в селе Нергеети найдено тело еще одного – пятого человека


07.02.2024   18:44


В Багдатском муниципалитете, где произошел оползень, найдено еще одно тело. Об этом сообщает «Интерпрессньюс».

Извлечение из-под оползня пятого тела подтверждают в Службе управления чрезвычайными ситуациями.

По их же информации, продолжаются мероприятия по поиску 4 пропавших.

Для информации, поздно ночью в селе Нергеети Багдатского муниципалитета сошел оползень.


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