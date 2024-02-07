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В оползневой зоне в селе Нергеети найдены останки еще одного - шестого погибшего
07.02.2024 19:20
В Багдатском муниципалитете, где сошел оползень, найдены останки еще одного человека, число погибших возросло до шести. Об этом сообщает «Интерпрессньюс».
Работы по поиску трех пропавших продолжаются.
Для информации, поздно ночью в селе Нергеети сошел оползень.
По официальной информации, высота оползня в Нергеети составляет 30 метров, а ориентировочный объем оползневой массы – 150 000 м3. Земляная масса сошла примерно на 200-метровом участке дороги.
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