

В оползневой зоне в селе Нергеети найдены останки еще одного - шестого погибшего

07.02.2024 19:20





В Багдатском муниципалитете, где сошел оползень, найдены останки еще одного человека, число погибших возросло до шести. Об этом сообщает «Интерпрессньюс».



Работы по поиску трех пропавших продолжаются.



Для информации, поздно ночью в селе Нергеети сошел оползень.



По официальной информации, высота оползня в Нергеети составляет 30 метров, а ориентировочный объем оползневой массы – 150 000 м3. Земляная масса сошла примерно на 200-метровом участке дороги.





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