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В зоне стихии в селе Нергеети обнаружено тело девятого человека
08.02.2024 11:46
В селе Нергеети Багдатского муниципалитета, где сошел оползень, обнаружено тело девятого человека. Это подтвердили «IPN» в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.
Оползень селе Нергеети Багдатского муниципалитета сошел 7 февраля ночью. Оползнем накрыло 4 дома. Спасателям удалось спасти одного человека. В результате стихийного бедствия погибли 9 человек.
По официальной информации, высота оползня в Нергеети составляет 30 метров, а ориентировочный объем оползневой массы – 150 000 м3. Земляная масса обрушилась приблизительно на 200-метровом участке дороги.
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