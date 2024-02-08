

В зоне стихии в селе Нергеети обнаружено тело девятого человека

08.02.2024 11:46





В селе Нергеети Багдатского муниципалитета, где сошел оползень, обнаружено тело девятого человека. Это подтвердили «IPN» в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.



Оползень селе Нергеети Багдатского муниципалитета сошел 7 февраля ночью. Оползнем накрыло 4 дома. Спасателям удалось спасти одного человека. В результате стихийного бедствия погибли 9 человек.



По официальной информации, высота оползня в Нергеети составляет 30 метров, а ориентировочный объем оползневой массы – 150 000 м3. Земляная масса обрушилась приблизительно на 200-метровом участке дороги.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





