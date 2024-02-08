

Около 40 семей были эвакуированы из своих домов из-за опасности оползня в Сурами

08.02.2024 14:11





В Сурами из-за опасности оползня вчера, 7 февраля, около 40 семей были переселены в безопасное место.



«Самое главное, что процесс, начавшийся вчера вечером, не продолжился, не распространился, эта масса остановилась на месте. На местах есть геологи, исходя из того, что они нам скажут, примем соответствующие меры.



Вчера вечером мы эвакуировали проживающих здесь людей, переселили 40 семей. 10 человек мы перевезли в гостиницу», — сказал журналистам мэр Муниципалитета Хашури Тенгиз Читиашвили.



На фоне сильных дождей в Западной Грузии 7 февраля около 02:00 часов ночи в селе Нергети Багдатского муниципалитета произошел оползень, разрушивший 4 дома. В результате стихийного бедствия в Багдати погибли 9 человек. 6-7 февраля в Аджарии произошли оползни и лавины, были повреждены дома, погибли 2 человека. Многие населенные пункты Самегрело и Имерети оказались затоплены из-за сильных дождей.





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