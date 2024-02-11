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У села Ташискари в Хашурском муниципалитете со склона горы сошла оползневая масса
11.02.2024 14:28
У села Ташискари Хашурского муниципалитета со склона горы в направлении оврага сошла сошла оползневая масса. Об этом сообщает Служба управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
По информации ведомства, в целях предотвращения развития тяжелых последствий оползневых процессов на месте немедленно были мобилизованы группы соответствующих служб со всем необходимым оборудованием и спецтехникой.
«Также на месте находятся представители местного муниципалитета, департамента геологии Национального агентства охраны окружающей среды, Национального агентства лесного хозяйства и Агентства охраняемых территорий.
В рамках превенционных мероприятий скоординировано проводятся активные работы по расчистке с использованием всей соответствующей техники», - говорится в информации.
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