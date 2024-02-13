

В Грузии за нарушение норм в выхлопах автомобилей оштрафованы 3 533 лица

13.02.2024 14:40





По данным Департамента экологического надзора Министерства экологии и сельского хозяйства Грузии, с 4 сентября 2023 года по 4 февраля 2023 года всего за нарушение установленных норм состава вредных веществ в выхлопах автомобиля были оштрафованы 3 533 физических и юридических лица.



По данным ведомства, контроль за выхлопами ведется в 4 крупных городах Грузии: Тбилиси, Рустави, Кутаиси и Батуми. Больше всего — 1614 штрафов выписали сотрудники ведомства на водителей/владельцев транспортных средств, передвигающихся по Тбилиси. В Кутаиси зафиксировано 769 нарушений, в Батуми — 646, в Рустави — 504.



По данным Департамента экологического надзора, из 3 533 штрафных квитанций 3 030 были выписаны на имя физического лица, а в 503 случаях сотрудники Департамента экологического надзора оштрафовали юридических лиц.



Из них на владельцев легковых автомобилей оформлено 2 033 штрафных квитанции. На микроавтобусы пришлось — 1 297 штрафов, на грузовые автомобили — 202, на автобусы — 1.



В случае физического лица размер штрафа за несоблюдение норм, установленных законодательством об автомобильном транспорте, составляет 100 лари, а в случае повторного нарушения – 300 лари.



Для юридических лиц штраф составит 500 лари, в случае повторного нарушения размер штрафа увеличится до 1500 и 3000 лари.







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