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В Тбилиси убит молодой мужчина


18.02.2024   20:23


На улице Александра Чавчавадзе в Тбилиси убили молодого мужчину. Согласно распространенной информации, в мужчину стреляли из огнестрельного оружия. Раненого доставили в клинику, но врачам не удалось его спасти.

Это произошло прошлой ночью.

Как сообщили «IPN» в МВД, расследование в связи со случившимся начато по статьям 108 и 236 УК Грузии, что подразумевает умышленном убийстве и незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.

Другие детали произошедшего пока не известны.


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