|
|
|
В Тбилиси убит молодой мужчина
18.02.2024 20:23
На улице Александра Чавчавадзе в Тбилиси убили молодого мужчину. Согласно распространенной информации, в мужчину стреляли из огнестрельного оружия. Раненого доставили в клинику, но врачам не удалось его спасти.
Это произошло прошлой ночью.
Как сообщили «IPN» в МВД, расследование в связи со случившимся начато по статьям 108 и 236 УК Грузии, что подразумевает умышленном убийстве и незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.
Другие детали произошедшего пока не известны.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна