

В Тбилиси убит молодой мужчина

18.02.2024 20:23





На улице Александра Чавчавадзе в Тбилиси убили молодого мужчину. Согласно распространенной информации, в мужчину стреляли из огнестрельного оружия. Раненого доставили в клинику, но врачам не удалось его спасти.



Это произошло прошлой ночью.



Как сообщили «IPN» в МВД, расследование в связи со случившимся начато по статьям 108 и 236 УК Грузии, что подразумевает умышленном убийстве и незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.



Другие детали произошедшего пока не известны.





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