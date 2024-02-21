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В Грузии в 2023 году на рабочих местах погибли 34 человека
21.02.2024 17:19
В 2023 году в Грузии на рабочих местах погибли 34 человека, свидетельствуют данные Службы инспекции труда.
Статистика указывает, что ситуация с безопасностью на рабочих местах за год практически не изменилась. По итогам 2022 года сообщалось о 35 погибших рабочих.
Тем не менее, служба настаивает на том, что позитивные изменения все же есть. Число смертей на рабочих местах снизилось на 42% по сравнению с 2018 годом, отмечает ведомство.
В 2023 году в масштабах страны инспекторы службы провели 3765 проверок в направлении безопасности. Санкции были применены в 2527 случаях. В их числе 361 факт, когда из-за нарушений деятельность объекта была приостановлена. В 643 случаях был назначен штраф, а в 1523 случаях – сделано предупреждение.
В числе самых распространенных нарушения на объектах –непроведение инструктажей, отсутствие у работников средств индивидуальной защиты, недооценка рисков и так далее.
По данным службы, проверки 2023 года затронули 81 904 трудоустроенных, а общее число инспекций в несколько раз превышает данные предыдущего года.
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