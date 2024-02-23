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Гражданина Нигерии задержали в Тбилиси за распространение интимных видео бывшей партнерши
23.02.2024 16:15
В Тбилиси задержали 28-летнего гражданина Нигерии, который распространил интимные видео своей бывшей партнерши. Об этом сообщает Специальная следственная служба Грузии.
Пострадавшая проживает Тбилиси. Год назад она познакомилась с обвиняемым через специальное приложение. Молодые люди сблизились и у них были интимные отношения. Девушка отправляла партнеру свои откровенные фото и видео. Также следствие установило, что «во время половой связи с пострадавшей обвиняемый тайно, без ее согласия снимал видео на свой мобильный телефон».
После прекращения общения, в июне 2022 года, гражданин Нигерии начал шантажировать пострадавшую, требуя возобновить с ним отношения, но та не соглашалась. Чтобы отомстить, вскоре он разослал тайно снятые видео родственникам девушки.
Следователи провел обыск по месту жительства обвиняемого в Тбилиси. Были изъяты фото-видеоматериалы интимного характера с участием потерпевшей, после чего гражданин Нигерии был задержан.
Ему предъявлены обвинения по нескольким статьям УК Грузии и теперь грозит до 7 лет тюрьмы.
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