

Гражданина Нигерии задержали в Тбилиси за распространение интимных видео бывшей партнерши

23.02.2024 16:15





В Тбилиси задержали 28-летнего гражданина Нигерии, который распространил интимные видео своей бывшей партнерши. Об этом сообщает Специальная следственная служба Грузии.



Пострадавшая проживает Тбилиси. Год назад она познакомилась с обвиняемым через специальное приложение. Молодые люди сблизились и у них были интимные отношения. Девушка отправляла партнеру свои откровенные фото и видео. Также следствие установило, что «во время половой связи с пострадавшей обвиняемый тайно, без ее согласия снимал видео на свой мобильный телефон».



После прекращения общения, в июне 2022 года, гражданин Нигерии начал шантажировать пострадавшую, требуя возобновить с ним отношения, но та не соглашалась. Чтобы отомстить, вскоре он разослал тайно снятые видео родственникам девушки.



Следователи провел обыск по месту жительства обвиняемого в Тбилиси. Были изъяты фото-видеоматериалы интимного характера с участием потерпевшей, после чего гражданин Нигерии был задержан.



Ему предъявлены обвинения по нескольким статьям УК Грузии и теперь грозит до 7 лет тюрьмы.



Новости - Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





