

С 1 сентября 2020 года Служба «112» осуществила электронный надзор в отношении 143 лиц, обвиняемых в насилии

27.02.2024 11:21





В период с 1 сентября 2020 года по 30 января 2024 года включительно центром мониторинга «112» осуществлен электронный надзор в отношении 143 лиц, обвиняемых в насилии.



Дело касается исполнения закона «О предотвращении насилия в отношении женщин и/или домашнего насилия, защите и помощи жертвам насилия».



Как сообщили «Интерпрессньюс» в Центре управления общественной безопасностью "112" в ответ на запрос публичной информации, за этот же период электронный надзор был начат за 156 лицами, отсюда в 13 случаях уполномоченному органу МВД судом было отказано в утверждении протокола о проведении электронного надзора.



«В соответствии с законом «О предотвращении насилия в отношении женщин и/или домашнего насилия, защите и помощи жертвам насилия», в период с 1 сентября 2020 года по 30 января 2024 года электронный надзор начат за 156 лицами, отсюда в 13 случаях уполномоченному органу МВД судом было отказано в утверждении протокола о проведении электронного надзора, что, согласно статье 18 правил осуществления электронного надзора, утвержденных приказом министра внутренних дел Грузии № 126 от 26 августа 2020 года, является основанием для немедленного прекращения электронного надзора. Исходя из этого, согласно решению суда, центром мониторинга Центра управления общественной безопасностью «112» осуществлен электронный надзор в отношении 143 лиц, обвиняемых в насилии», - говорится в информации.





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