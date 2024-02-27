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Нетрезвый мужчина попал под поезд в Гори


27.02.2024   12:25


В Гори мужчину сбил поезд, он скончался на месте. Инцидент произошел недавно.

Как известно, мужчина до 40 лет переходил пути в нетрезвом состоянии.

Как сообщили телеканалу "Формула" в МВД, факт расследуется по части 4 статьи 275 (нарушение правил безопасности или эксплуатации железнодорожного, водного, воздушного или канатного транспорта, повлекшее человеческие жертвы).


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