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Нетрезвый мужчина попал под поезд в Гори
27.02.2024 12:25
В Гори мужчину сбил поезд, он скончался на месте. Инцидент произошел недавно.
Как известно, мужчина до 40 лет переходил пути в нетрезвом состоянии.
Как сообщили телеканалу "Формула" в МВД, факт расследуется по части 4 статьи 275 (нарушение правил безопасности или эксплуатации железнодорожного, водного, воздушного или канатного транспорта, повлекшее человеческие жертвы).
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