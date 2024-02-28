

В здании бывшего Дома связи в Тбилиси разместятся гостиница, казино и торговые помещения

28.02.2024 12:00





В Тбилиси в здании бывшего Дома связи по адресу Руставели №12 разместятся гостиница, казино и торговые помещения. Здание принадлежит компании «Марили 2020», владельцем указанной компании является директор авиакомпании «Georgian Airways» Тамаз Гаиашвили.



ООО «Марили 2020» обратилось в Архитектурную службу 10 января 2024 года. Согласно информации, опубликованной на сайте Службы, компания сначала реконструирует здание, а затем обустроит в нем гостиницу. Площадь здания составит 16 238 квадратных метров, а высота – 29,2 метра.



«Основная концепция эскиза — восстановление оригинальных фрагментов. Согласно проектному решению существующая высота здания остается неизменной. Также стоит отметить, что размеры главных фасадов вернутся к первоначальному виду», — читаем в описании проекта. При этом отделочные материалы здания в визуальной части будут сохранены, а материалы для изготовления дверей и окон будут изменены.



Согласно проекту здание будет состоять из 10 этажей, из них 3 подземных. На подземных этажах расположится парковка и казино. На первом этаже будет организовано коммерческое пространство. На верхних этажах планируется разместить гостиничные номера, около 194 номера.



ООО «Марили 2020» было зарегистрировано в 2020 году, Тамаз Гаиашвили является владельцем 100% долей компании.





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