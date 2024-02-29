

Принадлежащая Сбербанку компания снимает рекламу в Тбилиси

29.02.2024 21:21





Российская компания 2GIS, которая принадлежит Сбербанку, снимает рекламу в Тбилиси. Об этом SOVA сообщил читатель, который отправил видео материал в редакцию. Он утверждает, что на вопрос, кто снимает, ему ответили 2GIS.



SOVA пытается проверить эту информацию.



29 февраля у станции метро Технический университет проводились съемки рекламы для российского картографического сервиса 2GIS.



2GIS — электронный справочник с картами городов, базой адресов организаций, маршрутами общественного транспорта. Сервис представлен в городах России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана.



На сайте сервиса Тбилиси указан как город, в котором компания «ждет партнеров».



Владельцем сервиса с 2020 года был «Сбер», что после весны 2022 года повлияло на работу 2ГИС — приложение было удалено из App Store и Google Play из-за санкций против госбанка. В App Store его вернули обратно в апреле 2023-го. Против Google 2ГИС подала иск о признании незаконным удаления приложения и выиграла его.



Источник: SOVA

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