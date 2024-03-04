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В Тбилиси насчитали в столице более 30 тысяч бездомных собак
04.03.2024 13:08
Согласно результатам официального учета бездомных собак, в столице насчитывается 30 150 собак.
Как выясняется из результатов исследования, из официально учтенных бездомных собак стерилизовано только 32%, или 10 500 собак.
Исследование было проведено по заказу Агентства мониторинга животных.
Как заявляют в организации, осуществляющей исследование, в 2024 году акцент будет сделан на стерилизации собак.
Для справки, масштабное исследование касательно бездомных собак в Тбилиси проводилось в течение трех месяцев 2023 года. Как было известно «Интерпрессньюс», это был первый учет бездомных собак с 2015 года.
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