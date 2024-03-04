

Найдена 13-летная девочка, которую несколько дней искали в Кахети

04.03.2024 14:41





По информации МВД, после нескольких дней поисков в Кахети была найдена пропавшая 13-летняя девочка.



Дело расследуют по статье 143 УК Грузии, подразумевающей незаконное лишение свободы.



Вчера, 3 февраля, директор школы в которой она училась, сообщил, что в селе распространяется информация о том, что девочку не похитили и она по собственному желанию ушла с 17-летним парнем. Однако отец девочки рассказал «Рустави-2», что его дочь была похищена.



Как и по какой статье продолжится расследование, зависит от информации, полученной в результате опроса подростков и изучения других фактических обстоятельств, информация о которых на данном этапе не публикуется.







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