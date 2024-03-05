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Гражданин Грузии оштрафован на 500 лари за розжиг огня возле леса
05.03.2024 13:24
По данным Службы управления по чрезвычайным ситуациям МВД, сотрудники пожарно-спасательного отряда, патрулируя Дедоплисцкароский район, заметили очаг возгорания возле леса.
Как сообщается, при осмотре местности члены пожарно-спасательного отряда заметили молодого человека, который целенаправленно разжигал огонь.
На место были вызваны сотрудники Кахетинского управления полиции МВД, а также соответствующих служб местного муниципалитета и Министерства охраны окружающей среды. Согласно соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях, указанное лицо было оштрафовано на 500 лари.
«Мы призываем население проявить высокую гражданскую ответственность и соблюдать закон. В противном случае к ним будут применены соответствующие меры, предусмотренные законом», — заявили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.
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