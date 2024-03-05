

Самолет Wizz Air, летевший в Кутаиси, совершил вынужденную посадку в Румынии из-за драки н аборту

05.03.2024 17:24





Рейс авиакомпании Wizz Air Мемминген-Кутаиси совершил вынужденную посадку в аэропорту румынского города Клуж-Напока. Это подтверждают данные сервиса Flight Radar.



Причина — конфликт между пассажирами, переросший в физическое противостояние, сообщает Netgazeti со ссылкой на одного из пассажиров рейса.



По информации издания, драка произошла между грузинскими и российскими пассажирами. После приземления участников конфликта сняли с рейса при помощи полиции.



Wizz Air инцидент пока не комментировала.





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