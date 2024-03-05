

В Facebook и Instagram произошел масштабный сбой

05.03.2024 20:15





В работе Facebook и Instagram произошел масштабный сбой во вторник, 5 марта. Также не работает Messenger. Пользователи жалуются на проблемы входа в соцсети. Об этом сообщает Downdetector.



По данным сервиса, у пользователей возникли проблемы со входом в аккаунты и обновлением страниц. У 60% пользователей проблемы с вебверсиями.



Ранее также фиксировались проблемы с публикациями и обновлением информации в сообщениях.



Масштабный сбой задел и другие популярные сервисы, в частности, Twitter, YouTube, Gmail, WhatsApp, TikTok.





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