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В Facebook и Instagram произошел масштабный сбой


05.03.2024   20:15


В работе Facebook и Instagram произошел масштабный сбой во вторник, 5 марта. Также не работает Messenger. Пользователи жалуются на проблемы входа в соцсети. Об этом сообщает Downdetector.

По данным сервиса, у пользователей возникли проблемы со входом в аккаунты и обновлением страниц. У 60% пользователей проблемы с вебверсиями.

Ранее также фиксировались проблемы с публикациями и обновлением информации в сообщениях.

Масштабный сбой задел и другие популярные сервисы, в частности, Twitter, YouTube, Gmail, WhatsApp, TikTok.


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