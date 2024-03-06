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В Тбилиси появятся новые почасовые зональные парковки
06.03.2024 13:37
По информации Мэрии Тбилиси, с 1 апреля на проспекте Акакия Церетели и прилегающих к нему улицах в Дидубийском районе будет реализована почасовая зональная парковка.
Как заявил сегодня, 6 марта, на заседании столичного правительства мэр Тбилиси Каха Каладзе, с 1 марта по конкретным адресам установлены информационные киоски.
«Еще раз хочу напомнить населению, что с 1 апреля на проспекте Акакия Церетели и прилегающих к нему улицах в Дидубийском районе будет реализована зональная почасовая парковка. Чтобы местные жители могли бесплатно парковать свои автомобили возле своих домов, я призываю местных жителей вовремя обращаться в павильоны и регистрировать свои автомобили», — сказал Каха Каладзе.
Мэр столицы назвал адреса, по которым граждане будут получать указанные услуги. В частности, павильоны расположены по следующим адресам:
• Проспект Церетели №118 (рядом с выставкой «Экспо Джорджия»).
• Проспект Церетели № 12а.
• проспект Церетели №116.
• проспект Церетели №76.
• Проспект Церетели, № 48.
• Проспект Церетели, №140 (рядом со станцией метро «Дидубе»)
• Улица Цхалтубо №10.
Как отметил Каладзе, павильоны работают каждый день, кроме воскресенья и понедельника, с 09:00 до 18:00.
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