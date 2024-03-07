

В Тбилисском национальном парке восстановят популяцию благородных оленей

07.03.2024 11:49





В Тбилисском национальном парке планируется восстановить популяцию благородных оленей. Соответствующий меморандум подписали Агентство охраняемых территорий Грузии и Центр консультирования и обучения (СТС).



Инициатива будет реализована при финансовой поддержке нефтегазовоц компании с BP.



На первом этапе предстоит провести детальную оценку территории для определения мест обитания. После оленей завезут в Тбилисский национальный парк из других регионов.



«Сохранение благородного оленя является национальным приоритетом. Согласно плану природоохранных мероприятий, Тбилисский национальный парк определен приоритетной территорией для восстановления популяции оленей», — отметили в агентстве.



Кавказский — единственный на евразийском континенте подвид благородного оленя, которому сегодня угрожает вымирание. Такая ситуация стала результатом нескольких десятилетий браконьерства.



В Грузии в настоящее благородные олени встречаются всего в нескольких районах: в Национальном парке Боржоми-Харагаули, заповеднике Лагодехи и биорезервате Гардабани. Эти природоохранные зоны разделяют сотни километров. Еще одним будущим местом обитания назван Национальный парк Алгети, программа «Сохраним природу» финансировалась правительством Швеции.



Тбилисский национальный парк находится к 25 км к северу от Тбилиси, близ Мцхета. Площадь парка – более 23 тысяч гектаров.



Источник: Новости - Грузия

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