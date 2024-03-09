

Прокуратура предъявила несовершеннолетнему обвинение в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель

09.03.2024 19:44





Прокуратура Грузии предъявила обвинение одному лицу по факту жестокого обращения с животным, повлекшего его гибель.



По информации Генпрокуратуры, в результате расследования, проведенного МВД, установлено, что в феврале в селе Церовани Мцхетского муниципалитета несовершеннолетний обвиняемый натравил свою собаку породы питбуль на собаку-метиса, что стало причиной смерти последней.



«Несовершеннолетнему предъявлено обвинение по третьей части статьи 259 УК Грузии (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель).



Прокуратура обратится в суд с ходатайством о применении к обвиняемому меры пресечения в установленный законом срок.



Прокуратура Грузии проводит строгую уголовную политику в отношении преступлений, связанных с жестоким обращением с животными. По инициативе прокуратуры подготовлен проект законодательных изменений в статью 259 УК, на основании которых ужесточается наказание за истязание животных и жестокое обращение с ними», - говорится в информации, распространенном ведомством.





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