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Рабочий упал со строящегося корпуса в Тбилиси и погиб на месте
09.03.2024 21:55
Рабочий упал со строящегося корпуса в Тбилиси и скончался на месте.
Инцидент произошел в столичном поселении ТЭВЗ.
По имеющейся информации, молодой мужчина упал с 10-го этажа.
В МВД подтверждают эту информацию и заявляют, что в связи со случившимся ведется расследование.
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