

Рабочий упал со строящегося корпуса в Тбилиси и погиб на месте

09.03.2024 21:55





Рабочий упал со строящегося корпуса в Тбилиси и скончался на месте.



Инцидент произошел в столичном поселении ТЭВЗ.



По имеющейся информации, молодой мужчина упал с 10-го этажа.



В МВД подтверждают эту информацию и заявляют, что в связи со случившимся ведется расследование.







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