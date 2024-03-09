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Рабочий упал со строящегося корпуса в Тбилиси и погиб на месте


09.03.2024   21:55


Рабочий упал со строящегося корпуса в Тбилиси и скончался на месте.

Инцидент произошел в столичном поселении ТЭВЗ.

По имеющейся информации, молодой мужчина упал с 10-го этажа.

В МВД подтверждают эту информацию и заявляют, что в связи со случившимся ведется расследование.


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