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Спасатели подняли подростка невредимым из оврага, с глубины 25 метров
10.03.2024 20:12
По данным Службы управления чрезвычайными ситуациями, в Телави двое подростков заблудились при передвижении по оврагу возле одной из гостиниц и из-за сложного рельефа не смогли самостоятельно добраться до безопасного места.
По данным ведомства, на место прибыли сотрудники Службы управления чрезвычайными ситуациями. Пожарные - спасатели с помощью спецтехники вытащили подростка невредимым из оврага, с глубины 25 метров.
Кроме того, они отмечают, что здоровью подростков больше ничего не угрожает.
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