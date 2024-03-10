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Спасатели подняли подростка невредимым из оврага, с глубины 25 метров


10.03.2024   20:12


По данным Службы управления чрезвычайными ситуациями, в Телави двое подростков заблудились при передвижении по оврагу возле одной из гостиниц и из-за сложного рельефа не смогли самостоятельно добраться до безопасного места.

По данным ведомства, на место прибыли сотрудники Службы управления чрезвычайными ситуациями. Пожарные - спасатели с помощью спецтехники вытащили подростка невредимым из оврага, с глубины 25 метров.

Кроме того, они отмечают, что здоровью подростков больше ничего не угрожает.


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