

Спасатели подняли подростка невредимым из оврага, с глубины 25 метров

10.03.2024 20:12





По данным Службы управления чрезвычайными ситуациями, в Телави двое подростков заблудились при передвижении по оврагу возле одной из гостиниц и из-за сложного рельефа не смогли самостоятельно добраться до безопасного места.



По данным ведомства, на место прибыли сотрудники Службы управления чрезвычайными ситуациями. Пожарные - спасатели с помощью спецтехники вытащили подростка невредимым из оврага, с глубины 25 метров.



Кроме того, они отмечают, что здоровью подростков больше ничего не угрожает.





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