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В некоторых районах, а также в столице наблюдается увеличение содержания твердых частиц в атмосферном воздухе
13.03.2024 15:02
По информации Национального агентства охраны окружающей среды, в некоторых районах Грузии, а также в столице с 13 марта наблюдается увеличение содержания твердых частиц (PM10, PM2,5) в атмосферном воздухе, что в основном связано с трансграничным загрязнением и обусловлено распространением пустынных пылевых масс с юга.
По сообщению ведомства, трансграничное загрязнение фиксируется в определенные дни года во время аналогичной синоптической ситуации.
«Агентство охраны окружающей среды Грузии продолжает постоянный мониторинг качества атмосферного воздуха с помощью автоматических станций. Любой желающий имеет возможность узнать о состоянии качества воздуха и получить рекомендации по здоровью на портале качества атмосферного воздуха«, — говорится в информации Национального агентства охраны окружающей среды.
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