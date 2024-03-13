

В некоторых районах, а также в столице наблюдается увеличение содержания твердых частиц в атмосферном воздухе

13.03.2024 15:02





По информации Национального агентства охраны окружающей среды, в некоторых районах Грузии, а также в столице с 13 марта наблюдается увеличение содержания твердых частиц (PM10, PM2,5) в атмосферном воздухе, что в основном связано с трансграничным загрязнением и обусловлено распространением пустынных пылевых масс с юга.



По сообщению ведомства, трансграничное загрязнение фиксируется в определенные дни года во время аналогичной синоптической ситуации.



«Агентство охраны окружающей среды Грузии продолжает постоянный мониторинг качества атмосферного воздуха с помощью автоматических станций. Любой желающий имеет возможность узнать о состоянии качества воздуха и получить рекомендации по здоровью на портале качества атмосферного воздуха«, — говорится в информации Национального агентства охраны окружающей среды.





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