

Криминальный авторитет Шакро Молодой выходит на свободу по УДО

13.03.2024 19:14





Усть-Лабинский суд Краснодарского края России освободил условно-досрочно криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

«Усть-Лабинским районным судом ходатайство рассмотрено и удовлетворено. Рассматривалось в закрытом режиме», — сказали там.



По информации СМИ, решение о досрочном освобождении 70-летнего Калашова, уроженца Тбилиси, было принято по состоянию здоровья.



Шакро Молодой был арестован в мае 2006 года в Дубае и экстрадирован в Испанию. Там его признали виновным в отмывании денег и приговорили к семи с половиной годам лишения свободы и штрафу в 20 млн евро. Позже приговор был изменен в сторону увеличения до девяти лет.



Сразу после вынесения приговора испанские власти получили два запроса на экстрадицию Калашова, пишет «Новая газета Европа». Первый пришел из России: русские спецслужбы настаивали, что раз Калашов – гражданин России, то отбывать срок он должен в России. Второй пришел из Грузии, где Шакро Молодой был заочно приговорен к 18 годам лишения свободы за вымогательство и организацию незаконного вооруженного формирования.



В 2011 году испанские власти приняли решение удовлетворить грузинский запрос. Но Калашов подал апелляцию в Верховный суд Испании, и тот распорядился выдворить Шакро Молодого в Россию, куда он и вернулся 29 октября 2014 года. Вор в законе был доставлен в МВД, где с ним провели профилактическую беседу и отпустили.



В последний раз Шакро Молодой был арестован 12 июля 2016 года. Его обвинили в вымогательстве 8 млн рублей (по тогдашнему курсу 140 тысяч долларов) у хозяйки московского ресторана Elements. Это дело стало поводом для перестрелки на Рочдельской улице, в ходе чего погибло двое человек. Кроме того, произошел громкий коррупционный скандал в Следственном комитете РФ (по обвинению в получении взяток были арестованы высокопоставленные сотрудники СК Михаил Максименко, Денис Никандров, Александр Дрымов).



В 2018 году Никулинский районный суд Москвы признал Калашова виновным в вымогательстве и приговорил к девяти годам и десяти месяцам лишения свободы. Срок заключения истекал в 2026 году.



• Шакро Молодой — один из самых известных криминальных авторитетов. Он стал вором в законе в 1971 году в возрасте 21 года. После убийства криминального авторитета Деда Хасана (Аслан Усоян) в 2013 году Шакро Молодого стали называть «вором в законе № 1 в России».







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