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Швейцарская компания начала масштабное исследование 22 ледниковых ущелий Грузии


13.03.2024   20:32


Национальное агентство окружающей среды сообщило о начале масштабного исследования 22 ледниковых ущелий Грузии.

С учетом прогнозов на глобальное потепление, в Грузии будет проведена детальная оценка рисков для населенных пунктов и объектов инфраструктуры, определены зоны риска и разработаны планы реагирования.

Исследование планируется провести в два этапа. Первый этап — непосредственная оценка угроз, второй — разработка профилактических мер.

Замеры проводит швейцарская компания GEOTEST AG, ранее работавшая с Девдоракским ледником. Текущие проекты компании: оценки рисков на курортах Кандерстеге и Гриндельвальда в Швейцария, геологический, и гидротехнический надзор за строительством в аэропорту Цюриха.


Источник: Новости - Грузия
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