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Швейцарская компания начала масштабное исследование 22 ледниковых ущелий Грузии
13.03.2024 20:32
Национальное агентство окружающей среды сообщило о начале масштабного исследования 22 ледниковых ущелий Грузии.
С учетом прогнозов на глобальное потепление, в Грузии будет проведена детальная оценка рисков для населенных пунктов и объектов инфраструктуры, определены зоны риска и разработаны планы реагирования.
Исследование планируется провести в два этапа. Первый этап — непосредственная оценка угроз, второй — разработка профилактических мер.
Замеры проводит швейцарская компания GEOTEST AG, ранее работавшая с Девдоракским ледником. Текущие проекты компании: оценки рисков на курортах Кандерстеге и Гриндельвальда в Швейцария, геологический, и гидротехнический надзор за строительством в аэропорту Цюриха.
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