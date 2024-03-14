

В 2023 году в Тбилиси была проведена стерилизация/кастрация 6529 бездомных собак и кошек

14.03.2024 11:16





По информации «Агентства мониторинга животных», в Тбилиси в 2023 году было стерилизовано/кастрировано всего 6529 бездомных собак и кошек. Эвтаназия, процедура т.н. усыпления животных, была применена в отношении 361 животного, а 1976 животных умерли естественной смертью.



По официальной информации, всего в 2023 году агентством взяты в приют 11 299 бездомных собак и кошек.



Кроме того, за прошедший год в агентство как письменно, так и по номеру горячей линии поступило в сумме 72 082 сообщения о животных и пресмыкающихся.





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