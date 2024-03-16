

Граждан Грузии похитили в Мексике - МИД Грузии занимается вопросом

16.03.2024 21:02





По информации Министерства иностранных Грузии, посольство находится на связи с миграционной службой Мексики в связи с похищением 30 грузин вблизи мексиканской границы. Об этом заявили в МИД.



По их же сообщению, ведомство выясняет возможное местонахождение граждан.



«Посольство находится на связи с миграционной службой Мексики для получения дополнительной информации и выясняет возможное местонахождение граждан. Посольство продолжает поддерживать связь с членами семей граждан, с теми, кто обратился в посольство с целью установления местонахождения члена семьи», - заявляют в МИД.



По имеющейся информации, похищение произошло близ мексиканской границы. По данным «Мтавари архи» («Главного канала»), около 30 грузин вместе с гражданами других стран уже трое суток удерживаются мексиканским наркокартелем. Среди похищенных есть и женщины.





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