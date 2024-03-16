|
|
|
Граждан Грузии похитили в Мексике - МИД Грузии занимается вопросом
16.03.2024 21:02
По информации Министерства иностранных Грузии, посольство находится на связи с миграционной службой Мексики в связи с похищением 30 грузин вблизи мексиканской границы. Об этом заявили в МИД.
По их же сообщению, ведомство выясняет возможное местонахождение граждан.
«Посольство находится на связи с миграционной службой Мексики для получения дополнительной информации и выясняет возможное местонахождение граждан. Посольство продолжает поддерживать связь с членами семей граждан, с теми, кто обратился в посольство с целью установления местонахождения члена семьи», - заявляют в МИД.
По имеющейся информации, похищение произошло близ мексиканской границы. По данным «Мтавари архи» («Главного канала»), около 30 грузин вместе с гражданами других стран уже трое суток удерживаются мексиканским наркокартелем. Среди похищенных есть и женщины.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна