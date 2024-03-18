

В Батуми на проспекте Халваши были насмерть сбиты два пешехода

18.03.2024 11:49





Вчера вечером, 17 марта, на двух разных участках проспекта Фридона Халваши произошли ДТП, в результате которых погибли два пешехода. Оба пешехода были сбиты в тот момент когда переходили дорогу, они скончались на месте.



Женщину в возрасте около 40-ка лет машина сбила возле клиники «Медина». В клинике нам сказали, что на момент поступления женщина была уже мертва.



«Ее ребенок уже несколько дней находится в реанимации, женщина несла ребенку молоко, было около 9 часов вечера», — сообщил заведующий скорой помощи клиники «Медина» Леван Кобалия.



По информации МВД, расследование начато в соответствии с частью 6 статьи 276 УК «нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации», повлекшее человеческие жертвы.



По информации «Батумелеби», еще одно ДТП произошло около 12 часов ночи. Иосеба Абашидзе сбила машина когда он переходил дорогу по зебре около ритуального зала «Три брата». Мужчина также скончался на месте происшествия.







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