

Грузинская активистка задержана в Стамбуле за «организацию протеста»

18.03.2024 13:37





Грузинская активистка, основательница грузинской эко-организации Parki ar Minda, художница и режиссер Мариам Песвианидзе задержана в Стамбуле, сообщает Tbilisi Life.



Сообщается, что из отделения полиции ее перевели в женский лагерь для нелегалов — он находится в 70 км от Стамбула.

Песвианидзе была задержана за «организацию протеста» на одной из самых популярных среди туристов пешеходных улиц Стамбула — Истикляль. До задержания активистка сожгла свой российский паспорт у посольства РФ в Турции.





Песвианидзе заявила, что выборы президента РФ — «обман», что в Россиии нет ни свободы слова, ни выбора, ни прав, а Путин — «убийца и диктатор».



«Нет свободы голосования. Владимир Путин — убийца и диктатор, его место в аду. Все военные преступления, совершенные им и его криминальным анклавом должны быть расследованы и все виновные должны понести наказание. Россия должна быть деколонизирована, а оккупированные территории должны быть освобождены», — подчеркнула активистка.

Сообщается, что Мариам Песвианидзе имеет два гражданства — РФ и Грузии. Художница покинула Россию после оккупации Крыма. Посольство Грузии в Турции проинформировано, их представитель уже навестил ее в лагере.



Отметим, 18 марта опубликован ее перфоманс с художником Данилой Ткаченко — «Трибунал». Художники и гражданские активисты сожгли портрет Путина на фоне вулкана Стромболи в Италии.







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