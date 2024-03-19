

На участке Гудаури-Коби восстановлено движение автотранспорта с прицепами и полуприцепами

19.03.2024 19:43





По информации Департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, в результате работ по очистке восстановлено движение автотранспорта с прицепами и полуприцепами на участке Гудаури (Поста) — Коби автодороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.



По данным Национального агентства охраны окружающей среды, движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури (Поста)-Коби будет осуществляться в режиме без остановки, а на участке Гудаури (Поста)-Коби только через лавинозащитные туннели.



Автотранспорт с прицепами и полуприцепами и автотранспортные средства категории М3 с числом мест более 22 (кроме места водителя), предназначенных для перевозки пассажиров, будут двигаться в туннелях в одностороннем порядке», — отмечается в информации.





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