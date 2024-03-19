

Срок окончания ремонта метро «Авлабари» перенесли на декабрь 2024-го

19.03.2024 19:57





Срок завершения ремонта вестибюля станции метро «Авлабри» перенесли на декабрь 2024 года. Соглашение об этом уже подписано между «Тбилисской транспортной компанией» и подрядчиком Bada Construction, сообщает Radio Tavisupleba.



Детали. В подписанном соглашении сказано, сроки переносятся «в связи с выявленными в ходе работ непредвиденными обстоятельствами».



Контракт на ремонт станции «Авлабари» мэрия Тбилиси и Bada Construction подписали в июне 2022 года. С тех пор срок окончания работ продлевали дважды:



▪️ 14 июля 2023 года до 15 марта 2024 года;

▪️ 15 марта 2024 года до 24 декабря 2024 года.



В начале февраля мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что в первоначальный проект ремонта пришлось внести некоторые изменения, так как вестибюль станции метро был демонтирован. Какие именно изменения внесли в проект, мэр не уточнил.



Каладзе обещал, что ремонт «Авлабари» закончат летом 2024-го, в случае если «не возникнет дополнительных проблем».





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